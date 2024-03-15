В Татарстане на защиту от паводка направили почти миллиард рублей

На подготовку к паводку в Татарстане выделили 988 млн. рублей. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана рассказал врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

«При подготовке к паводку 2024 года осенью в республике мы отремонтировали 38 гидротехнических сооружений, очистили русла рек и 148 участков дноуглубления, протяженностью свыше 106 км. Были произведены берегоукрепительные работы на семи участках, спрямлены русла рек на пяти участках. Помимо этого мы очистили, отремонтировали и установили на 40 участках водопропускные трубы. Общая сумма затрат на эти мероприятия составила порядка 988 млн. рублей», – сказал он.