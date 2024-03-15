Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на защиту от паводка направили почти миллиард рублей
На подготовку к паводку в Татарстане выделили 988 млн. рублей. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана рассказал врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.
«При подготовке к паводку 2024 года осенью в республике мы отремонтировали 38 гидротехнических сооружений, очистили русла рек и 148 участков дноуглубления, протяженностью свыше 106 км. Были произведены берегоукрепительные работы на семи участках, спрямлены русла рек на пяти участках. Помимо этого мы очистили, отремонтировали и установили на 40 участках водопропускные трубы. Общая сумма затрат на эти мероприятия составила порядка 988 млн. рублей», – сказал он.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников