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Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС начал снижаться
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Уровень воды в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховке начал снижаться, сообщил глава администрации Владимир Леонтьев в телеграм-канале.
Он отметил, что за вчерашний день из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек.
В настоящее время оперативный штаб, МЧС, полиция, коммунальные и аварийные службы, администрация продолжают свою работу на территории округа.
Напомним, накануне при обстреле была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
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