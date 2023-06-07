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Происшествия 7 июня 2023 08:05

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС начал снижаться

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Уровень воды в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Новой Каховке начал снижаться, сообщил глава администрации Владимир Леонтьев в телеграм-канале.

Он отметил, что за вчерашний день из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек.

В настоящее время оперативный штаб, МЧС, полиция, коммунальные и аварийные службы, администрация продолжают свою работу на территории округа.

Напомним, накануне при обстреле была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.

#затопление
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