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Ру Тат
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Казань
22 августа 2022  16:04

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане упал до 3,9%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане опустился до 3,9%. Такие данные свидетельствуют о необходимости более активной ревакцинации среди казанцев. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замминистра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков.

По словам Жаворонкова, еще в феврале 2022 года показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане составлял 83%. С тех пор заболеваемость упала, но сама инфекция никуда не исчезла. По прошествии полугода коллективный иммунитет населения заметно снизился, это вызывает риски повторных вспышек заражения, предупредил специалист. 

«Необходимо начать проходить повторную вакцинацию. Если мы хотим и дальше жить и работать в комфортных условиях, без страха повторного заражения и распространения инфекции, то это единственный способ защитить себя и свое окружение», – подчеркнул Владимир Жаворонков.

Он напомнил, что сделать прививку от коронавируса можно в любой государственной медорганизации либо в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Кроме того, возможно организовать выездную вакцинацию в организованные коллективы.

На прошедшем в субботу совещании с районами Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минздраву активизировать работу по повышению коллективного иммунитета от коронавируса. 

#Деловой понедельник #владимир жаворонков #ревакцинация #коронавирус
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