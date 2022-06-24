Уровень иммунитета россиян к коронавирусу уменьшился до 21,5%

В России коллективный иммунитет к коронавирусу Covid-19 снизился до 21,5%. Об это свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет — 21,5%», — сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране привиты от Covud-19 первым компонентом вакцины 92 687 754 человека.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в стране составлял 24,8%.

Ранее заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что 1,5 млн жителей Татарстана не прошли повторную вакцинацию от коронавируса.