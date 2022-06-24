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Ру Тат
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Здоровье
24 июня 2022  18:22

Уровень иммунитета россиян к коронавирусу уменьшился до 21,5%

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В России коллективный иммунитет к коронавирусу Covid-19 снизился до 21,5%. Об это свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

«Коллективный иммунитет — 21,5%», — сказано в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране привиты от Covud-19 первым компонентом вакцины 92 687 754 человека.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в стране составлял 24,8%.

Ранее заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что 1,5 млн жителей Татарстана не прошли повторную вакцинацию от коронавируса.

#коронавирус #вакцинация
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