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Ру Тат
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Здоровье
24 июня 2022  15:43
Эвелина Киселёва

В Татарстане 1,5 млн жителей не прошли повторную вакцинацию против Covid-19

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В Татарстане 1,5 млн жителей не сделали повторную прививку против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Количество вакцинированных человек у нас двумя компонентами на 24 декабря 2021 года – 1 859 785 человек, повторную вакцинацию на 24 июня прошло у нас только 324 265 человек», – заметил спикер.

Владимир Жаворонков подчеркнул, что потеря интереса к вакцинации может плохо повлиять на статистику заболеваемости Covid-19. Специалисты прогнозируют новую волну к концу августа – сентябрю. Сделать прививку крайне необходимо для сохранения своего здоровья, подчеркнул замминистра.

#коронавирус #повторная вакцинация
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