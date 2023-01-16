Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73%

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К концу прошлого, 2022 года уровень газификации в России достиг 73%. Наиболее важной задачей в этой сфере стало обеспечение газом граждан в рамках программы социальной газификации, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба Правительства.

«Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тыс. домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет», — сказал Новак на совещании Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Социально ориентированную систему газификации в России начали внедрять по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030-м, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. В октябре прошлого года глава государства поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования.