Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования

Президент России Владимир Путин поставил перед Правительством задачу обеспечить контроль за предоставлением финансовой помощи гражданам по газификации в регионах. Он также распорядился, чтобы региональные власти предоставили нуждающимся субсидию на покупку газового оборудования и проведение необходимых работ на их участках. Об этом глава государства заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщает РИА Новости.

«Вместе с тем для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка — это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это», — сказал Путин.

Он уточнил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение. Российский лидер также поручил продлить программу социальной газификации «за горизонт 2022 года».

В России по поручению Президента развернута масштабная программа газификации регионов без привлечения средств граждан. В рамках ее реализации планируется охватить более 3 млн домовладений в более чем 36 тыс. населенных пунктов.