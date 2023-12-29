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Уровень доверия Путину среди россиян вырос до 80%
О доверии Президенту РФ Владимиру Путину заявили 80%. Об этом говорят данные ВЦИОМ, которые составлены по результатам опроса с 18 по 24 декабря 2023 года.
Интересно, что по результатам предыдущего опроса, проведенного с 4 по 10 декабря этого года, о доверии Путину заявили 79,3% (за последние две недели рейтинг увеличился почти на 1%).
При этом также вырос и показатель одобрения деятельности Президента: с 76% до 77,1% (+1,1% за последние 14 дней).
Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют до конца года завершить сбор подписей для поддержки Путина.
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