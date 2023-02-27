Татарстан вошел в пятерку регионов России с самым низким уровнем безработицы

Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости

По итогам четвертого квартала 2022 года показатель по республике составил 2,2% от трудоспособного населения. Это на 0,2 п.п. ниже, чем регистрировалось в этот же период 2021 года. Аналитики подсчитали, что на поиск нового рабочего места у татарстанцев уходит в среднем по 3,5 месяца.

Возглавил рейтинг ЯНАО, где уровень безработицы в конце прошлого года достигал 1,6%, тоже снизившись на 0,2 п.п. в сравнении с четвертым кварталом 2021-го. Второе место занял Камчатский край (1,9% — минус 1,5 п.п), третье — Ханты-Мансийский АО (2% — минус 0,1 п.п), четвертое — Санкт-Петербург (2,2% — +0,6 п.п.)

Интересно, что в большинстве регионов пятерки (за исключением города Санкт-Петербурга) безработным приходится искать работу дольше, чем в Татарстане. Так, в ЯНАО на это уходит 3,8 месяца, на Камчатке — 5,1, а в ХМАО — 3,6.

Регионами-аутсайдерами по показателю безработицы стали Ингушетия (28,4%), Северная Осетия (11,9%) и Дагестан (11,6%).

«Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в России составил 3,7 процента, что на 0,6 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. Сейчас безработных россиян меньше трех миллионов», – подытожили аналитики агентства.