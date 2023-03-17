Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Центробанк заявил о снижении уровня безработицы в России до нового исторического минимума. Об этом сообщается на сайте Банка РФ.

«Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», – отметили в регуляторе.

В ЦБ также предупредили, что при таких условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

Напомним, в феврале этого года Татарстан вошел в пятерку регионов России с самым низким уровнем безработицы.