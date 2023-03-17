Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Уровень безработицы в России обновил исторический минимум
Центробанк заявил о снижении уровня безработицы в России до нового исторического минимума. Об этом сообщается на сайте Банка РФ.
«Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», – отметили в регуляторе.
В ЦБ также предупредили, что при таких условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.
Напомним, в феврале этого года Татарстан вошел в пятерку регионов России с самым низким уровнем безработицы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»