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Спорт
19 апреля 2022  10:10
Дамир Садриев

«Урок истории»: «Ак Барс» показал фото молодых Билялетдинова и Знарка

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Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фото, на котором запечатлены экс-тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов и, как предполагается, будущий наставник «барсов» Олег Знарок.

«Урок истории», – подписано под фотографией, на которой молодые хоккеисты московского и рижского «Динамо» борются за шайбу.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Олег Знарок уже прибыл в Казань на финальные переговоры с руководством «Ак Барса».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила перспективы «Ак Барса» во главе со Знарком, а также анонсировал возвращение в клуб Билялетдинова.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #Зинэтула Билялетдинов #олег знарок
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