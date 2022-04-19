«Урок истории»: «Ак Барс» показал фото молодых Билялетдинова и Знарка

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фото, на котором запечатлены экс-тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов и, как предполагается, будущий наставник «барсов» Олег Знарок.

«Урок истории», – подписано под фотографией, на которой молодые хоккеисты московского и рижского «Динамо» борются за шайбу.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Олег Знарок уже прибыл в Казань на финальные переговоры с руководством «Ак Барса».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила перспективы «Ак Барса» во главе со Знарком, а также анонсировал возвращение в клуб Билялетдинова.