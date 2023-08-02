«Урод с напудренным носом»: Медведев резко ответил Зеленскому на угрозы россиянам

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на угрозы россиянам, озвученные накануне Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ответ Медведев рекомендовал главе соседнего государства посмотреть результаты работы Вооруженных сил РФ по целям в городах Украины и задуматься, что он сделать со своей страной.

«Деятель в грязной зелёной майке сказал, что россияне серьёзно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром Зеленский сообщил о серьезных разрушениях на юге Украины после российских ударов.

По данным РИА «Новости», в результате обстрела в Измаиле были повреждены портовая инфраструктура, морской вокзал, элеватор, нефтехранилище, а также здание судоходной компании «Украинское Дунайское пароходство».