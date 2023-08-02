Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов

После российских ударов на Украине есть разрушения, на юге – самые серьезные, сообщает РИА Новости слова президента страны Владимира Зеленского.

По данным агентства, в Измаиле была повреждена портовая инфраструктура, морской вокзал, элеватор, нефтехранилище, а также здание судоходной компании «Украинское Дунайское пароходство».

С 10 октябра армия РФ наносит ракетные удары по объектам энергетики и оборонной промышленности Украины. По заявлениям Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, который Киев устроил на Крымском мосту.

Вновь Украина атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля, после чего вооруженные силы РФ нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, включая места производства и хранения катеров-дронов, хранилищам топлива и боеприпасов.

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