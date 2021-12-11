Уремович: Игрокам «Рубина» нужно еще больше работать на футбольном поле

«Рубин» не очень хорошо провел осеннюю часть чемпионата. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно усиленно провести сборы. Таким мнением поделился капитан казанского клуба Филип Уремович.

«Начали мы сезон очень хорошо. Но потом сыграли несколько плохих игр, последние три проиграли. Нужно еще больше работать. Игрокам хорошо отдохнуть во время отпуска, усиленно провести сборы и продолжить работать. У нас качественно хорошая команда. Каждому из нас нужно больше отдаваться на поле и делать больше результативных действий», – отметил игрок.

Уремович попросил замену в последнем матче этого года против «Крыльев Советов» за десять минут до конца встречи. По его словам, он почувствовал боль в колене и решил замениться, чтобы не рисковать. На данный момент с капитаном «Рубина» все в порядке.

Напомним, что сегодня казанцы уступили в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 2:0 и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на 10-м месте.