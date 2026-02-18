Ураза-2026: кто может не соблюдать пост
Сегодня после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. В течение этого месяца верующие соблюдают уразу. Но некоторые категории мусульман освобождаются от данной обязанности. О том, кто вправе не поститься, – в материале «Татар-информа».
Кто вправе не поститься на постоянной основе
От соблюдения поста освобождаются:
- несовершеннолетние
Мусульмане, не достигшие возраста половой зрелости, не обязаны соблюдать уразу вплоть до достижения ими совершеннолетия.
- страдающие хроническими заболеваниями
Также пост не должны соблюдать люди, которые по состоянию здоровья вынуждены регулярно принимать лекарственные препараты. Таким верующим за каждый пропущенный день поста необходимо выплачивать фидия-садака, которая в 2026 году составляет 450 рублей.
Кто может не соблюдать уразу временно
- женщины в период менструации и послеродового кровотечения
Таким категориям верующих категорически запрещается соблюдать пост.
- больные
Если человек страдает от заболевания, которое носит временной характер, то ему на период болезни разрешается не поститься. После Рамадана пропущенные дни необходимо будет возместить.
- путники
Путниками считаются верующие, которые удалились от собственного дома на расстояние, превышающее 80 км, а также их поездка не превышает срок 14 дней. Например, если человек уехал в другой город, который находится от его дома на расстоянии 100 км, и задержался в нем на неделю, то он будет считаться путником. Но в данном случае человек вправе поститься по своему усмотрению, но не обязан это делать. В случае оставления поста человеку нужно будет пропущенные дни уразы возместить после Рамадана.
- беременные
Если женщина опасается за состояние плода, то ей разрешается не поститься, но в дальнейшем пропущенные дни необходимо будет возместить
- кормящие грудью
Аналогичная ситуация и у кормящих грудью. Если они опасаются, что в случае соблюдения поста может пропасть молоко, они также могут не поститься, но в дальнейшем эти дни нужно будет восполнить.