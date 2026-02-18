Ураза-2026: кто может не соблюдать пост

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня после захода солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан. В течение этого месяца верующие соблюдают уразу. Но некоторые категории мусульман освобождаются от данной обязанности. О том, кто вправе не поститься, – в материале «Татар-информа».

Кто вправе не поститься на постоянной основе

От соблюдения поста освобождаются:

- несовершеннолетние

Мусульмане, не достигшие возраста половой зрелости, не обязаны соблюдать уразу вплоть до достижения ими совершеннолетия.

- страдающие хроническими заболеваниями

Также пост не должны соблюдать люди, которые по состоянию здоровья вынуждены регулярно принимать лекарственные препараты. Таким верующим за каждый пропущенный день поста необходимо выплачивать фидия-садака, которая в 2026 году составляет 450 рублей.

Кто может не соблюдать уразу временно

- женщины в период менструации и послеродового кровотечения

Таким категориям верующих категорически запрещается соблюдать пост.

- больные

Если человек страдает от заболевания, которое носит временной характер, то ему на период болезни разрешается не поститься. После Рамадана пропущенные дни необходимо будет возместить.

- путники

Путниками считаются верующие, которые удалились от собственного дома на расстояние, превышающее 80 км, а также их поездка не превышает срок 14 дней. Например, если человек уехал в другой город, который находится от его дома на расстоянии 100 км, и задержался в нем на неделю, то он будет считаться путником. Но в данном случае человек вправе поститься по своему усмотрению, но не обязан это делать. В случае оставления поста человеку нужно будет пропущенные дни уразы возместить после Рамадана.

- беременные

Если женщина опасается за состояние плода, то ей разрешается не поститься, но в дальнейшем пропущенные дни необходимо будет возместить

- кормящие грудью

Аналогичная ситуация и у кормящих грудью. Если они опасаются, что в случае соблюдения поста может пропасть молоко, они также могут не поститься, но в дальнейшем эти дни нужно будет восполнить.