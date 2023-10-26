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«Упустили, согласен»: Путин обещал заняться темой зарплат в космической сфере
Президент России Владимир Путин обещал заняться вопросом касательно низких зарплат специалистов в космической отрасли. Об этом передает РИА Новости.
«Да, – заявил глава государства на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. – Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен».
Путин отметил, что сейчас оплата труда «в районе среднего, а должна быть чуть выше». Он добавил, что подобные вопросы не решаются быстро, но «точно нужно над этим думать и двигаться вперед».
Напомним, встреча с молодыми учеными и специалистами космической отрасли прошла сегодня вечером на базе РКК «Энергия». Ранее сообщалось, что Путин обещал поддерживать российскую лунную программу, несмотря на неудачу с «Луной-25».
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