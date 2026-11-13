Управляющий делами Московской Патриархии возглавил Богослужение в Казани

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В храме Николы Тульского Казанского Богородицкого монастыря проходит Богослужение, возглавил которое Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, в сослужении архипастырей и духовенства Татарстанской митрополии.

Владыка Григорий прибыл в Казань 12 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия в VI Форуме православной общественности Республики Татарстан «Единство духа в союзе мира».

Пленарное заседание форума состоится сегодня. Участие в нем примут Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители власти, духовенства, науки и культуры, общественные и приходские деятели. Вместе они обсудят развитие церковной жизни, социальное служение и образование.

Накануне Управляющий делами Московской Патриархии освятил помещение, где расположилась паломническая служба «Святая Казань». Главная цель этой службы – развитие православного паломничества на территории Казани и Татарстана, сохранение и популяризация духовного, исторического и культурного наследия региона.