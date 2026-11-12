«Экскурсии без мифов и суеверий»: в Казани открылся паломнический центр

Сегодня в Казанском Богородицком монастыре состоялось открытие паломнического центра «Святая Казань». Участие в мероприятии приняли Управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Григорий, председатель Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, и председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Оксана Саргина.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

В центре «Святая Казань» будут проводить экскурсии по храмам и монастырям республики. Главная цель этой службы – развитие православного паломничества на территории Казани и Татарстана, сохранение и популяризация духовного, исторического и культурного наследия региона.

Освящение помещения, где располагается новый паломнический центр, совершил Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Центр уже провел несколько экскурсий. На самые первые были приглашены семьи участников СВО.

«Эта служба войдет в единый реестр церковных паломнических служб и центров, которых в нашей Церкви уже более 140. Выстроена целая система работы. Казань является одним из центров православного мира, православной России. Явление во граде Казани иконы Божией Матери повлияло на ход истории в нашей стране, и, несомненно, открытие паломнического центра здесь повлияет на развитие всей митрополии и паломнического служения», – рассказал председатель Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Сегодня Святейший Патриарх ставит задачи для паломнической деятельности не только в возможности людей достигнуть каких-либо духовных центров, но и в миссионерстве, образовательной деятельности и работе с молодежью, напомнил он.

«Многопрофильность этого направления говорит сама за себя. Работа в стенах обители, под сводами центра “Святая Казань” будет оказывать влияние на развитие духовной жизни во всем регионе. Если взять в целом количество туристов в нашей стране, оно достигает цифры 175 миллионов. Из них примерно 10% – это паломники. То есть семь-восемь миллионов – это люди, посещающие монастыри и храмы с духовной целью. Слоган комиссии, которую я возглавляю: “Приезжает турист – а уезжает паломник”. Наша задача, чтобы приезжающие с культурно-познавательной целью россиянин или иностранец, захотели познакомиться с духовными лицами и завести с ними общение. Воцерковление, конечно, это наша основная задача», – подчеркнул митрополит.

Также одна из задач Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь – сделать так, чтобы экскурсоводы имели минимальное богословское образование и разбиралась в вопросах веры.

«Я думаю, что открытие такого центра послужит стимулом к развитию паломнической жизни в Поволжском регионе», – добавил владыка.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Работают в казанском паломническом центре пока три экскурсовода. Все они прошли специальное обучение в Казанской духовной семинарии, рассказал старший экскурсовод-методист паломнической службы «Святая Казань», магистр богословия Даниил Морозов.

«На данный момент нами разработано 18 маршрутов по Казани, Раифскому, Седмиозерному монастырям и Свияжску. У нас есть как пешеходные, так и автобусные маршруты. Самый популярный – пешеходный по центру Казани. В наших маршрутах задействованы практически все храмы Казани. В будущем, мы обязательно разработаем экскурсии по другим святым местам Татарстана», – отметил он.

В планах создать паспорта экскурсий, чтобы любой экскурсовод мог им воспользоваться и грамотно рассказать о своем месте.

«Для нас важно, чтобы экскурсии проходили без мифологизации, без суеверий, которые часто встречаются в экскурсоводческой деятельности. Мы хотим стандартизировать эту работу. Мы – люди православные и занимаемся не просто экскурсиями, а паломнической деятельностью, и она должна быть без предрассудков. Мы должны приводить людей к Богу, а не просто рассказывать интересные факты», – подчеркнул Даниил Морозов.