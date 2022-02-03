Управляющие компании Челнов оштрафованы за неубранный снег

В прошлом месяце 17 должностных лиц привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Шамиль Мухаметдинов.

«Год на год не приходится. В плане осадков год не очень хороший, по прогнозам они будут идти еще и в феврале. Задача любого надзорного госоргана — обеспечить контроль и выполнение. Любой госорган также обязан вести профилактическую работу. В декабре все управляющие компании и товарищества собственников жилья получили предостережения от жилищной инспекции. У нас все основания есть сейчас в тех случаях, где поступают обращения, что недобросовестно выполняется работа по очистке территории, привлекать к ответственности. Сейчас привлекаем должностных лиц. Если будет непонятно, тогда будем привлекать юридических лиц», — отметил спикер.

В 2021 году были возбуждены административные дела в отношении сорока должностных лиц, юридических лиц на сумму 2 млн 260 тыс. рублей.

Шамиль Мухаметдинов отметил, что по вопросам уборки снега жителям в первую очередь следует обращаться в свою управляющую компанию.

«Административный штраф — это не панацея, а деньги населения, собственников, которые могли бы пойти на другие цели. В этом году уже 17 выдали, это 450 тыс. рублей, в прошлом году за весь год более 2 млн рублей. Это сумма штрафных санкций только за уборку снега и содержание территории. Я считаю, что это очень много», — поделился мнением руководитель Набережночелнинской зональной жилищной инспекции.

За 2021 год в жилищную инспекцию поступило 1773 обращения, это на шесть больше чем в 2020-м. Тематика обращений челнинцев — капитальный ремонт, содержание общедомового имущества, работа управляющей компании.

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