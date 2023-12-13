Управляющая Экобазаром в Челнах объяснила причины подорожания яиц в городе

В Набережных Челнах, как и во всей России, подорожали куриные яйца. Сейчас их цена в Автограде перешла отметку в 100 рублей. Только за последний месяц стоимость выросла на 15%.

Продавец со стажем Галия Асланова говорит, что на ее памяти такого не было. По ее словам, подорожание началось с августа. «Прямо резко пошло. Конец августа, сентябрь, октябрь, ноябрь. [Цены росли] как на дрожжах. 5, 6 рублей. Это не рубль, не 50 копеек. Только за одну неделю цены на куриные яйца менялись дважды. Последнее повышение было три недели назад. Сейчас стоимость десятка варьируется от 100 до 150 рублей», — рассуждает она.

Некоторые челнинцы и гости города покупают их поштучно — по 2-3 штуки. Это, в основном, иногородняя молодежь, которая здесь учится.

«Вот прийти, чтобы за раз поесть, пожарить. И бабушки, в основном, по 3-5 штук берут. А семейные люди где-то по 30 штук покупают. Кто как, у кого какой карман», — делится наблюдениями женщина.

В Автоград товар поставляют из Челнов, Екатеринбурга, Ижевска. Как отмечают покупатели, цены на рынках и магазинах разнятся. Так, по их словам, если раньше десяток можно было приобрести за 70 рублей, то сейчас самые дешевые 99 рублей, хорошие яйца — за 180 рублей.

Управляющая Экобазаром Ольга Карданова отмечает, что причина подорожания яиц кроется не в том, что куры меньше несутся. Прежде всего, это увеличение транспортных расходов, изменение курса доллара, а также введенные санкции.

«Как говорят все поставщики, с которыми мы общаемся, до нас долетели санкции. То есть аминокислоты, которые закупались в Бельгии для прикормки кур-несушек, сейчас стали закупаться в Китае, то есть возросли транспортные расходы, бензин тоже у нас подорожал. Это все влияет на окончательную цену», — пояснила Ольга Карданова.

Предприниматели предполагают, что это еще не окончательная цена. Возможно, перед Новым годом будет повышение цен на куриные яйца. По их прогнозам, на 10-15% — это уже традиционное повышение цен во время праздников — перед Новым Годом, Пасхой. Тогда спрос на товар возрастает в несколько раз, а затем постепенно стоимость пойдет на спад.