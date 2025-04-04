Управление ветеринарии РТ объяснило, чем опасны стихийные захоронения животных

Стихийные захоронения домашних животных представляют серьезную экологическую угрозу. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

«Стихийные захоронения домашних животных приводят к загрязнению почвы и воды патогенными микроорганизмами, химическими веществами и продуктами разложения. Это может привести к распространению болезней, заражению грунтовых вод и ущербу местной флоре и фауне. Разлагающиеся останки животных выделяют в почву трупный яд, аммиак и другие токсичные соединения, которые просачиваются в водоносные горизонты», – отметил он.

По словам Нугуманова, неконтролируемое распространение стихийных кладбищ способствует увеличению риска эпидемий и негативно влияет на общественное здоровье. Если захороненное животное было заражено инфекционным заболеванием, возбудители могут сохраняться в почве в течение длительного времени. Это такие инфекции, как бешенство, чума плотоядных, ящур, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез и другие опасные заболевания.

Новые правила, запрещающие самостоятельное захоронение домашних животных, вступили в силу в России с 1 марта. За нарушение норм обращения с биологическими отходами предусмотрены штрафы в размере до 5 тыс. рублей для граждан и до 700 тыс. рублей для юрлиц.

О том, как правильно захоронить домашнее животное, читайте в материале «Татар-информа».