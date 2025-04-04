«Для многих они члены семьи»: как правильно похоронить домашнего питомца

Новые правила, запрещающие самостоятельное захоронение домашних животных, вступили в силу в России с 1 марта. За нарушение норм обращения с биологическими отходами предусмотрены штрафы в размере до 5 тыс. рублей для граждан и до 700 тыс. рублей для юрлиц. Как правильно захоронить питомца – в материале «Татар-информа».





Стихийные захоронения домашних животных представляют собой серьезную экологическую угрозу

Фото: © «Татар-информ»

Что запрещено?

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые ветеринарные правила сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные приказом Минсельхоза России. В них четко прописан запрет на захоронение трупов животных в землю.

«Правила устанавливают обязательные для исполнения организациями и гражданами требования при сборе, хранении, перемещении, утилизации и уничтожении биологических отходов. К биологическим отходам относятся и трупы животных. Теперь лучший вариант утилизации – это их кремировать», – сообщила «Татар-информу» начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Мария Грибанова.

Новый приказ будет действовать до 1 марта 2031 года.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

«В законе есть лазейка – специализированные организации в особых случаях могут проводить захоронение трупов на глубине более 2 метров, но этот момент мы будем оспаривать», – отметила Грибанова.

Ильдар Нугуманов: «Разлагающиеся останки животных выделяют в почву трупный яд, аммиак и другие токсичные соединения, которые просачиваются в водоносные горизонты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему нужно соблюдать новые правила?

Стихийные захоронения домашних животных представляют собой серьезную экологическую угрозу из-за загрязнения почвы и воды патогенными микроорганизмами, химическими веществами и продуктами разложения, сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

«Это может привести к распространению болезней, заражению грунтовых вод и нанесению ущерба местной флоре и фауне. Разлагающиеся останки животных выделяют в почву трупный яд, аммиак и другие токсичные соединения, которые просачиваются в водоносные горизонты. Неконтролируемое распространение стихийных кладбищ способствует увеличению риска эпидемий и негативно влияет на общественное здоровье», – отметил Нугуманов.

Если захороненное животное было заражено инфекционным заболеванием, возбудители могут сохраняться в почве в течение длительного времени. Это такие инфекции, как бешенство, чума плотоядных, ящур, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез и другие особо опасные заболевания.

«Если захоронить труп животного, погибшего от инфекционных заболеваний, в землю, то вирус сохранится и может передаться другому животному, которое, к примеру, раскопает труп или найдет на этом же месте выброшенную кость», – добавила Мария Грибанова.

Действующие нормативы вновь не разделяют сельскохозяйственных животных, которые могут быть источниками серьезных заражений, и мелких домашних животных Фото: © «Татар-информ»

Как правильно поступить?

Первое, что нужно сделать, – сообщить о смерти питомца ветеринару, обратиться в ближайшую ветклинику или вызвать специалиста на дом. Ветеринар осмотрит тело животного, поставит диагноз – по какой причине животное умерло. Это нужно, чтобы исключить особо опасные заболевания.

Второе – обратиться в специализированную организацию для проведения кремации. Это наиболее доступный и цивилизованный способ похоронить питомца в настоящее время, говорит Грибанова.

Собеседница «Татар-информа» отметила, что сельскохозяйственных животных до 2030 года разрешено хоронить в биотермических ямах. Таким же способом пока разрешается поступать с домашними животными через специализированные организации.

После этого срока все биотермические ямы будут закрыты. Биологические отходы сельскохозяйственных животных в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов направляют на перерабатывающее предприятие «Сария Био-Индастрис» в Елабужском районе, но также на сегодня их разрешается хоронить в действующие биотермические ямы.

Сельскохозяйственных животных до 2030 года разрешено хоронить в биотермических ямах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто занимается кремированием?

На сегодняшний день в республике есть несколько организаций, оказывающих услуги по кремации, но так же можно кремировать умерших питомцев и за пределами республики. Для этого необходимо обращаться в ветклиники, которые забирают трупы животных и передают их представителям этих организаций.

На территории Сабинского района запущен пилотный проект, закуплено холодильное оборудование, поддерживающее температуру минус 10 градусов, и специальный контейнер.

«Туда привозят весь павший скот района. По мере наполнения контейнера трупы животных перевозят на перерабатывающее предприятие в Елабужском районе. На сегодняшний день 19 районов проводят сбор специализированным транспортом и направляют трупы на утилизацию. В 2025-2027 годах планируется все районы обеспечить специализированной техникой и холодильниками», – пояснил Ильдар Нугуманов.

Первое, что нужно сделать, – сообщить о смерти питомца ветеринару, обратиться в ближайшую ветклинику или вызвать специалиста на дом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какая ответственность грозит нарушителям и кто будет контролировать?

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Размер штрафа для физических лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 до 700 тыс. рублей.

«На биологические отходы должны оформляться ветеринарно-сопроводительные документы, которые отражаются в нашей системе и в системе Управления ветеринарии. Но пока не все клиники оформляют такие документы. Поэтому в настоящее время проследить реальное количество таких организаций сложно», – добавила Грибанова.

Россельхознадзор контролирует соблюдение данного и других ветеринарных правил. Соблюдение правил захоронения домашних животных также должны контролировать администрации районов и жилищно-коммунальные организации, отметила Грибанова.

«В наш адрес поступает много обращений по нарушению правил захоронения животных. Недавно было обращение о захоронении кошки на глазах у детей. Мы перенаправили это обращение в администрацию района», – рассказала специалист.

Правил, разрешающих захоранивать домашних животных, не было и раньше Фото: © «Татар-информ»

Какие проблемы могут возникнуть?

К сожалению, не все будут соблюдать новые правила, что нанесет экологический урон природе. «Считаю, что наши граждане обязаны соблюдать правила и должны научиться культуре захоронения домашних питомцев», – заключила Мария Грибанова.

Главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров отметил, что правил, разрешающих захоранивать домашних животных, не было и раньше. Нынешние правила жестко говорят о том, что нельзя хоронить животных самостоятельно на приусадебных участках, во дворах, около детских садов и в других местах. Однако штрафы в размере до 5 тысяч рублей для владельцев вряд ли будут действенной мерой.

«Если человек захочет кремировать свою собаку весом более 30 кг, то за кремацию он отдаст не менее 6-8 тыс. рублей. Даже если его поймают закапывающим где-то свою собаку, размер штрафа будет меньше. Но все это на совести каждого человека», – сказал Александров.

Он отметил, что в Казани есть крематории, работающие не первый год. Люди активно пользуются их услугами.

Кинолог добавил, что официальных кладбищ на территории Татарстана не существует, но такая практика есть в некоторых регионах. Частные фирмы выкупают земли и организуют официальные, огороженные кладбища для домашних животных, где желающие могут выкупить место для своего умершего питомца.

В лесопарковой зоне по ул. Дубравной в Казани есть нелегальное кладбище домашних животных. Как отметил Денис Александров, оно появилось давно, когда поблизости еще не было жилых домов.

«Официальных мест захоронения (домашних животных) как не было, так и нет. А тогда не было и крематориев. Ям Беккера в Казани тоже не существует. Куда было деваться людям?» – задается вопросом он.

Ветврач считает, что если бы городские власти выделили специальную территорию для захоронения животных, то тогда был бы порядок.

«Если человек хочет приходить к умершему животному на могилу, то это его право. Конечно, нужен во всем порядок. Лично мое мнение – пока не будет официальных мест, где люди смогут хоронить своих животных, то это все безобразие с самовольными захоронениями так и будет продолжаться, никакие законы не помогут. И это проблема есть не только в Казани, но и во всех городах республики. Власти не обращают на нее внимания и не хотят ее решать», – заключил он.

В лесопарковой зоне по ул. Дубравной в Казани есть нелегальное кладбище домашних животных Фото: © «Татар-информ»

«Кремация — действительно оптимальный способ»

Куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк заметила, что действующие нормативы вновь не разделяют сельскохозяйственных животных, которые могут быть источниками серьезных заражений почвы и воды, и мелких домашних животных – от собак до хомячков, которые чаще всего погибают от старости, хронических неинфекционных заболеваний или сбиваются автомобилями.

«На мой взгляд, создавать новые сценарии обращения с умершими питомцами важно. Но при этом важно не забывать, что для большинства людей это действительно член семьи и захоронение в землю – лишь копирование привычного ритуала ввиду отсутствия других вариантов», – сообщила Раёк.

По мнению эксперта, кремация – действительно оптимальный способ. Но, во-первых, не для всех он приемлем из-за стоимости услуги. А во-вторых, в ряде городов такой возможности нет. В Казани, например, есть два крематория, которые предоставят семьям услугу индивидуальной кремации, и это весьма недешевая история.

«Конечно, массовых захоронений в черте города быть не должно, но если изучить опыт Европы, то там существуют кладбища, на которых питомцы могут быть захоронены на месте, где похоронены другие члены семьи. Думаю, это то, что можно было бы разрешить и у нас. Хотя бы в отношении праха питомцев», – считает Дарья Раёк.

По ее мнению, для некоторых людей очень важно иметь место, куда можно прийти и вспомнить годы, проведенные со своим умершим четвероногим другом. Совершенно очевидна необходимость создания мест, где можно было бы захоронить прах и оставить какую-то памятную табличку, а может, и посадить дерево, говорит собеседница «Татар-информа».

«Думаю, что те, кому питомец важен, будут хоронить их на своих частных участках, на дачах, в памятных местах. И говорить о том, что это несет экологическую угрозу, нелепо. Те, кто выбрасывал умерших питомцев вдоль дорог и в мусорные контейнеры, скорее всего, так же продолжат это делать. Такие люди и при жизни не тратятся на питомцев, и платить за кремацию точно не будут», – считает Раёк.

Что касается основной массы людей, то, как и сейчас, они продолжат оставлять умерших питомцев в клиниках, у которых есть договоренность с компаниями, занимающимися утилизацией биоотходов. Человек, проживший с собакой 10-15 лет, в течение которых было множество разных событий с участием питомца, имеет право не хотеть, чтобы его собаку просто сбросили в яму гнить вместе с отходами фермерства и переработки мясных продуктов, подчеркнула жительница Казани.

«Два месяца назад у меня «ушла» моя собака, американский бульдог. Это большой и крупный пес. Мне было важно, чтобы процесс усыпления прошел не в клинике. Чтобы собака не испытывала стресс в последние минуты жизни, а заснула в привычной обстановке в окружении близких людей. Мне было важно самой отвезти потом его в крематорий, завернув в плед, на котором он спал и путешествовал последние 10 лет. Мне было важно потом самой забрать прах и решить, что с ним делать», – рассказала Дарья.

Она считает, что необходимо создавать качественную инфраструктуру не только для жизни с питомцем, но и для прощания с ним. И эти услуги должны быть доступными для всех слоев населения.