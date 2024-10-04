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Управление ветеринарии рассказало о штрафах за самовыгул собак в Татарстане
После вступления в силу законопроекта об обязательной регистрации собак в 2025 году в Татарстане начнут действовать штрафы за нарушения правил содержания домашних питомцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.
«Разработан законопроект в КОАП РТ. Если его одобрят, то с 1 июля будут действовать штрафы за самовыгул и отсутствие обязательной регистрации собаки. Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей», - сказал он.
При повторном нарушении размер административного наказания повысится до 5 тыс. рублей. Составлением протоколов и рассмотрением административных дел будет заниматься Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане добровольная регистрация собак с 2025 года станет обязательной.
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