Управление ветеринарии объяснило причины обязательной регистрации собак

Ильдар Нугуманов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане добровольная регистрация собак с 2025 года станет обязательной, а за нарушение правил их содержания введут штрафы, если соответствующий законопроект одобрят в Госсовете РТ.

Актуальность законодательной инициативы, при разработке которой был учтен опыт других регионов, объяснил сегодня замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Ильдар Нугуманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Законопроект направлен на повышение ответственности владельцев домашних животных и создание более комфортной и безопасной среды для жителей республики. Социально значимыми для большинства субъектов страны остаются вопросы сокращения количества безнадзорных животных, они (собаки) рождаются дома, а потом становятся безнадзорными», – сказал он.

Законопроект поможет в поиске потеряшек и определении их хозяев. За ненадлежащее содержание питомцев предусмотрена административная ответственность. Чтобы такие актуальные вопросы своевременно решались, нужно устранить существующий правовой пробел, заметил Нугуманов.

«В настоящее время требования к содержанию животных установлены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Обязательной регистрации домашних животных не предусмотрено», – пояснил он.

Инициатива разработана специалистами управления ветеринарии. По задумке авторов, она сократит количество бездомных собак, облегчит процедуру поиска владельцев потерявшихся животных и повысит социальную ответственность у людей. Нугуманов назвал примерное количество собак в республике.

Жители Татарстана содержат около 125 тыс. собак Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ежегодно нашими подведомственными учреждениями один раз в год проводится вакцинация против бешенства. За 2023 году провакцинировано около 108 тыс. собак», - сказал он.

По итогам всероссийской переписи питомцев за 2023 год, проведенной Центром питания и благополучия животных в виде опроса, жители республики содержат около 125 тыс. собак.

С 2015 года управлением ветеринарии проводится их добровольная регистрация. За восемь лет (с 2017 года) добровольно зарегистрировано 13,8 тыс. собак, или 11 % от общего числа. Однако в последние годы люди заметно потеряли интерес к этой процедуре, о чем свидетельствуют цифры. Если в 2017 году было зарегистрировано 2,8 тыс. собак, то в этом году - лишь 34 питомца.