Управление ветеринарии объяснило, как будет разыскивать владельцев собак без чипов в РТ

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в июле в Татарстане. Как будут находить хозяев животных без чипа, чтобы привлечь к ответственности, «Татар-информу» объяснил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

«Во-первых, информация поступит к нам при обращении владельца собаки без чипа в ветклинику. Тогда можно будет применить административные меры воздействия. Во-вторых, при обходе частных владений, когда мы проводим противоэпизоотические мероприятия, будут выявляться незарегистрированные собаки. В-третьих, будем работать по обращениям и жалобам горожан», – рассказал он.

Нугуманов напомнил, что обязательная регистрация собак в Татарстане введена для того, чтобы нерадивые хозяева не выбрасывали животных на улицу.

«В таком случае мы сможем найти владельца по чипу и предъявить все суммы, потраченные на содержание этой собаки в приюте и проведение ветмероприятий, а также привлечь к административной ответственности», – пояснил он.

Кроме того, обязательная регистрация животных необходима, чтобы вернуть потеряшек законным владельцам.

Подробнее о регистрации собак и штрафах за ее отсутствие читайте в материале «Татар-информа».