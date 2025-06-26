Чип под кожу или штраф: гид по санкциям против хозяев собак без регистрации в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане. Зачем ввели обязательную регистрацию животных, легко ли пройти эту процедуру и как будут разыскивать нарушителей – разбирается «Татар-информ».





С 1 июля 2025 года все собаки на территории республики должны быть зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и пройти чипирование

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в июле

Новые правила регистрации собак вступят в силу с 1 июля 2025 года в Татарстане. Все собаки на территории республики должны быть зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и пройти чипирование. Решение направлено на повышение ответственности владельцев и обеспечение общественной безопасности.

Согласно новым правилам:

Щенки, родившиеся после 1 января 2025 года, должны быть зарегистрированы в течение трех месяцев после рождения.

Собаки, появившиеся на свет до 1 января 2025 года, подлежат обязательной регистрации до 31 декабря 2025 года.

При покупке взрослой собаки регистрация должна быть оформлена в течение 30 дней.

Регистрация не требуется, если собака находится в Татарстане временно – менее 30 суток.

За отсутствие регистрации владельцу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года регистрация собак стала обязательной процедурой в Татарстане. Ранее закон о штрафах за отсутствие регистрации собак подписал Раис РТ Рустам Минниханов. Выявлять нарушителей будет Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.

Ильдар Нугуманов напомнил, что обязательная регистрация собак в Татарстане введена для того, чтобы нерадивые хозяева не выбрасывали животных на улицу Фото: © «Татар-информ»

«Прежде чем завести собаку, люди будут думать, смогут ли они ее содержать и кормить»

Как в республике будут находить владельцев незарегистрированных животных, «Татар-информу» объяснил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

«Во-первых, информация поступит к нам при обращении владельца собаки без чипа в ветклинику. Тогда можно будет применить административные меры воздействия. Во-вторых, при обходе частных владений, когда мы проводим противоэпизоотические мероприятия, будут выявляться незарегистрированные собаки. В-третьих, будем работать по обращениям и жалобам горожан», – рассказал он.

Нугуманов напомнил, что обязательная регистрация собак в Татарстане введена для того, чтобы нерадивые хозяева не выбрасывали животных на улицу.

«В таком случае мы сможем найти владельца по чипу и предъявить все суммы, потраченные на содержание этой собаки в приюте и проведение ветмероприятий, а также привлечь к административной ответственности», – пояснил он.

Обязательная регистрация животных также необходима, чтобы вернуть «потеряшек» законным владельцам.

«Система ‘’Хорриот’’ позволяет вбить номер животного и увидеть, где оно зарегистрировано и кто владелец», – уточнил Нугуманов.

Благодаря обязательной регистрации собак в ближайшие три-четыре года количество бездомных животных значительно сократится в республике, считает он.

«Прежде чем завести собаку, люди будут думать, смогут ли они ее содержать и кормить», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Чип владелец покупает сам. Чипирование можно пройти в государственных или в частных ветеринарных клиниках Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если попалась собака на самовыгуле, владельцу выпишут штраф»

По словам собеседника «Татар-информа», новые правила поспособствуют тому, чтобы в республике не было собак на самовыгуле. По статистике, такие животные часто нападают на других домашних питомцев либо кусают людей.

«Раньше, если владелец собаки утверждал, что напавшее животное не его, мы не могли применить меры административного воздействия. Теперь, если попалась собака на самовыгуле, согласно КоАП РФ, владельцу выпишут штраф. Также этот человек должен будет оплатить услуги по отлову собаки, стерилизации и нахождению в приюте», – пояснил Ильдар Нугуманов.

Он напомнил собаководам, как зарегистрировать собаку. Процедура обязательной регистрации состоит из двух частей: чипизации – введения подкожного чипа одним уколом – и внесения в Федеральную информационную систему «Хорриот» информации о животном.

«Чип владелец покупает сам. Чипирование можно пройти в государственных или в частных ветеринарных клиниках. После появления номера нужно обратиться в ветеринарное учреждение для постановки на учет», – сказал Нугуманов.

Для удобства людей проводится выездная регистрация собак в городах и районах республики. Владельцев животных об этом оповещают заранее.

«Весной и осенью наша ветслужба проходит по населенным пунктам. Когда проводятся противоэпизоотические мероприятия для сельскохозяйственных животных, можно также зарегистрировать собаку», – заметил Нугуманов.

Если собака была чипирована в коммерческой клинике, то, как уже сообщалось ранее, нужно обратиться в госветучреждение или зарегистрировать животное самостоятельно на портале госуслуг.

«По предварительным подсчетам, в республике обитает около 100-110 тысяч домашних собак. На сегодняшний день зарегистрировано более 33 тыс. собак. Данный показатель близок к 40% от планируемого количества на этот год», – уточнил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Учет безнадзорных животных в республике не ведется. Регистрировать кошек и других домашних питомцев (несельскохозяйственных животных) в Татарстане не нужно.

В республике обитает около 100-110 тысяч домашних собак. На сегодняшний день зарегистрировано более 33 тыс. собак Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

«Удар по кошельку в 2-4 тысячи рублей для многих будет существенным»

Что думают о новшестве эксперты-собаководы? Главный ветеринарный врач Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ, кинолог Денис Александров считает, что штрафы не самая эффективная, но все же стимулирующая мера.

«Народ привык, что если за какое-то деяние наказывают, значит, все-таки нужно исполнять закон. Сейчас непростое время, и удар по кошельку в 2-4 тысячи рублей для многих категорий населения будет существенным», – сказал Александров.

Он отметил, что в настоящее время идет переходный период до 2026 года. Под штрафные санкции пока попадают собаки, которые были куплены с января 2025 года. Четвероногих, купленных ранее, можно зарегистрировать до 31 декабря этого года.

«Предусмотрена система предупреждений. Думаю, что штрафовать сразу не будут. Штрафы будут, если после предупреждений люди так и не предпримут меры», – заметил кинолог.

По его мнению, механизм со временем будет отлажен. Что касается самой процедуры обязательной регистрации, то ее «народ уже оценил».

«Многие люди сходили в государственные ветеринарные клиники, зарегистрировали животных. Цена невысокая – около 300 рублей, это доступно для всех. Неудобство в том, что крупных собак трудно возить. Но во многих районах прошли выездные акции. Представители государственных ветеринарных органов приезжали в частный сектор, обходили дома и предлагали регистрацию собак», – напомнил Александров.

Регистрация проходит просто и быстро: потребуются паспорт и ИНН владельца животного, а также ветеринарный паспорт собаки. Сама процедура чипирования занимает буквально 15 минут.

«Ответственное отношение людей к животным нужно воспитывать с детского сада и школы. Важно проводить «Уроки добра», воспитывать гуманное отношение к животным и любовь к экологии. Данный вопрос должен быть решен на уровне Министерства образования», – подытожил казанский кинолог.

«Крупных собак, живущих в вольерах либо на цепях в частном секторе, привезти в клинику сложно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть собаки, которые всю жизнь провели на цепи»

Куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раек считает, что введение штрафов за какие-либо нарушения зачастую бывает действенной, дисциплинирующей мерой.

«Это позволит привлекать к ответственности людей, у которых собаки на самовыгуле», – сказала она.

Дарья Раек отметила, что процедура регистрации собак пока еще не совсем удобная. Собаку, у которой уже есть чип, нужно доставить в клинику, при этом не везде работает выездная регистрация.

«Крупных собак, живущих в вольерах либо на цепях в частном секторе, привезти в клинику сложно. Но ветеринарное управление сделало максимум – были выездные регистрации в районах города, деревнях», – подчеркнула она.

Что касается процедуры регистрации питомцев на госуслугах, то, по данным Раек, она неудобна тем, что «если собака с чипом, все равно нужно ногами прийти и показать собаку, чтобы специалист проверил данные чипа».

«Необходима синхронизация всех существующих баз, потому что у большого количества людей животные зарегистрированы в системе Animal ID. Надеюсь, что в будущем получится синхронизировать эти системы», – заметила Раек.

Регистрация питомца – первый шаг на пути ответственного отношения людей к животным, считает Дарья. Так, налог на собак существует во многих странах.

«Налогообложение – важный этап, когда человек еще на этапе подбора питомца понимает, что понесет расходы. Пока у нас, к сожалению, животные не имеют никаких прав. И люди иногда считают, что могут не задумываться об удовлетворении их базовых потребностей – правильном питании, комфортном сне, качественном выгуле. Есть собаки, которые всю жизнь провели на цепи и никогда не выходили на прогулку», – заключила собеседница «Татар-информа».

Владельцы, которые не регистрируют собак, относятся безответственно и к животным, и к другим людям Фото: © «Татар-информ»

«Приюты должны вести единую базу животных»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал нововведение в Татарстане. Он считает, что любая собака должна пройти регистрацию. Владельцы, которые не регистрируют собак, относятся безответственно и к животным, и к другим людям.

«Собаки обязательно должны быть учтены, тогда мы придем к цивилизованному обществу», – подчеркнул Милонов.

А президент Союза кинологических организаций России, кинолог, ветеринарный доктор Владимир Уражевский придерживается другого мнения. Он считает, что штрафы не станут действенной мерой для побуждения людей к обязательной регистрации собак, да и найти нарушителей будет непросто.

«Чтобы проконтролировать этот закон, нужна специальная служба, которая будет ходить по домам», – пояснил он.

Уражевский заметил, что Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» подобные меры не предусматривает.

«Ветеринарные врачи должны заниматься не контролем, а лечением собак, их и так не хватает. Чтобы была контрольная служба, нужно выделить дополнительное финансирование», – добавил он.

Кроме того, по его словам, в Татарстане есть удаленные населенные пункты, где живут пожилые люди, которым будет тяжело возить в другие деревни или в райцентры дворовых псов для регистрации.

«Люди, которые подбирают бездомное животное с улицы и кормят, и так делают благое дело. Конечно, они зачастую не готовы тратить деньги еще и на регистрацию. Чтобы ввести чип, нужно вызвать доктора, который не приедет за сто, а иногда и за тысячу рублей», – сказал Уражевский.

Он сообщил, что начинать реформу нужно с изменений федерального закона. К примеру, сведения о собаках, которые попадают в приюты, должны заноситься в единую базу по всей России.

«Все приюты должны вести единую базу животных, а собаки, которые выпускаются в так называемые места обитания, должны ежегодно отлавливаться и вакцинироваться. Есть такие заболевания, как бешенство, которое передается человеку. Если сразу не ввести вакцину, возможен летальный исход», – отметил президент Союза кинологических организаций России.

Пока же федеральный закон разрешает, чтобы животное жило на территории детского сада или больницы, лестничной клетки. А в регионах страны действуют разные правила.