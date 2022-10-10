Новая структура – Управление социальной политики – создана в исполкоме Казани

В исполкоме татарстанской столицы появилось новое структурное подразделение – Управление социальной политики. Его возглавила Ирина Смирнова. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Эта новая структура создается на базе отдела по обеспечению взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата исполкома. Над ее созданием мы задумались видя, что помимо традиционных комитетов и управлений социального блока остро не хватает структуры, которая объединяла бы стратегические направления социальной сферы», – пояснил казанский градоначальник.

Он добавил, что новое подразделение будет работать с постоянно возникающими задачами в социальном направлении. В частности, речь идет о работе с семьями мобилизованных казанцев, кураторстве проекта «Добрая Казань» и других.

«У Ирины Петровны огромный багаж работы. Мы видели, с какой огромной отдачей она работает. Уверен, что ее опыт и человеческие качества послужат решению тех задач и вызовов, которые стоят перед нашей командой», – резюмировал Ильсур Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Управлении по организации деятельности административных комиссий назначен новый руководитель.