Управление административных комиссий Казани возглавил Наиль Биктагиров

Наиль Биктагиров возглавил работу Управления по организации деятельности административных комиссий Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин.

«Наиль Раисович работает в управлении с 2017 года. С 2020 года, на протяжении последних двух лет, был заместителем руководителя. Он глубоко погружен в работу, отлично ее знает, у него есть опыт», – отметил Ильсур Метшин, пожелав новому руководителю подразделения успешной и результативной работы.

Мэр добавил, что предыдущий руководитель подразделения Артур Мухаметшин перешел на новую работу в качестве заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.