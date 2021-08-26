Управление образования Казани: 175-я гимназия должна открыться 1 сентября

Казанская гимназия №175 должна принять школьников 1 сентября. Об этом сообщил журналистам начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«В 175-й гимназии ремонт идет по графику. Все в порядке. Мы планируем, что 1 сентября школа откроется», – сказал спикер.

Провести капитальный ремонт в образовательном учреждении Казани было решено после вооруженного нападения, которое произошло 11 мая.