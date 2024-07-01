Управление физкультуры и спорта Набережных Челнов возглавил Ренат Ахметшин

Начальником Управления физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов назначен Ренат Ахметшин. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

«До этого работал директором спортивной школы „Виктория“. Это достаточно большая спортивная школа с большим количеством занимающихся детей и подростков», — сказал глава города.

Ренат Ахметшин — мастер спорта России и мастер спорта международного класса. Дважды становился абсолютным батыром Сабантуя в Набережных Челнах. Окончил Камскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма в 2010 году.

Ранее Управление физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов возглавлял Роман Насрединов. Он стал директором зеленодольского спортивного комплекса «Маяк», о чем сообщал «Татар-информ».