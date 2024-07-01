Директором зеленодольского спортивного комплекса «Маяк» стал Роман Насрединов

Роман Насрединов стал директором зеленодольского спортивного комплекса «Маяк». На протяжении шести лет он возглавлял Управление физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов.

«Роман Насрединов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он приглашен на работу в спортивный комплекс „Маяк“ в Зеленодольском районе. Это учреждение, подведомственное Минспорту РТ», — рассказал на деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Глава города отметил, что назначить Насрединова на эту должность предложило Министерство спорта Татарстана.

По информации пресс-службы мэрии, Насрединов контролировал капитальный ремонт четырех спортивных объектов: стадиона «Строитель», спортивных школ олимпийского резерва «Витязь», «Олимпиский» и №11.

Кроме того, за годы его работы были построены манеж «Победа», ледовый дворец «КАМАЗ», бассейн «Юбилейный», манеж «ФИЗРА», более 70 универсальных площадок и четыре полноразмерных футбольных поля.

При Насрединове были проведены такие крупные мероприятия, как матч ФК «КАМАЗ» — «Спартак» (Москва), международные соревнования по боксу, чемпионаты России по различным видам спорта.