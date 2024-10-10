«Унижение достоинства ребенка». Волынец призвала штрафовать выгуливающих детей на поводке

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Родителей, которые выгуливают своих детей на поводке, можно привлекать к ответственности по действующему законодательству. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы РФ готовят поправки в КоАП, предполагающие штрафы за выгул детей на поводке, за вред здоровью, если ребенок покусал прохожего.

«У нас есть Административный кодекс, там есть статья 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Эта статья КоАП вполне подпадает под случаи, когда выгуливают детей на поводке, или, когда ребенок кого-то покусал. Все это можно отнести к ненадлежащему исполнению родительских обязанностей, за это полагается штраф», – сказала она.

По словам Волынец, подобные действия родителей – это унижение достоинства ребенка.

«Я считаю, что это унижение достоинства ребенка, а родители потакают в этом. Кто-то говорит, что это просто игра, но такая игра может привести к серьезным психическим отклонениям. Наша задача – не штрафовать родителей, а разъяснять им о важности происходящего, чтобы они защитили своих детей», – добавила детский омбудсмен.

Кроме того, занятия квадробикой, уверена Волынец, могут привести к травле таких детей со стороны сверстников. Но главной опасностью данного движения, по ее мнению, служит дегуманизация людей.

«Некоторые родители прикладывают усилия, чтобы вырастить ребенка гармоничной личностью, а вот так превратить его в животное, оскотинить гораздо проще. А дальше что? Он будет просить лоток, чтобы сходить в туалет? Будет не разговаривать, а рычать?» – заключила она.