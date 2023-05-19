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Общество 19 мая 2023 16:42

Министр из ОАЭ на KazanForum сыграл в «камень-ножницы-бумагу» с роборукой из Иннополиса

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Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль-Зейуди ознакомился с технологическими возможностями и разработками Иннополиса. Стенд, посвященный городу и одноименной ОЭЗ на KazanForum 2023, ему представил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Министру презентовали разработки компаний — резидентов ОЭЗ «Иннополис», в частности отечественную операционную систему Astra Linux от группы компаний «Астра», программные продукты для управления проектами и инженерных расчетов в части промышленного строительства от «Оргнефтехим АйТи» и ряд других проектов.

Тани Ахмед Аль-Зейуди выразил заинтересованность этими решениями. К примеру, он оценил беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой InnoVTOL, сыграл в «камень-ножницы-бумагу» с роборукой и сделал набросок, который благодаря технологиям ИИ был превращен в картинку в стиле художника Ивана Шишкина.

#технологии #ОАЭ #KazanForum
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