Университет Иннополис остался лидером среди вузов Татарстана по версии Forbes

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Университет Иннополис остался лидером среди вузов Татарстана, вошедших в число ста лучших высших учебных заведений России по версии журнала Forbes. При этом он со своими 40,62 баллами опустился с 16-го на 17-е место по сравнению с 2025 годом.

Опустился на одну позицию, с 20-й строки на 21-ю, и Казанский федеральный университет, набравший 35,64 балла. Куда более серьезное снижение при этом продемонстрировал Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ, ставший из 70-го всего лишь 95-м (в его активе 17,96 балла).

Казанский государственный медицинский университет, напротив, поднялся с 77-го места на 62-е, получив 20,21 балла. В рейтинг также попал прежде отсутствовавший в нем Казанский государственный архитектурно-строительный университет, занявший 72-ю позицию с 19,35 балла.

На этот раз создатели рейтинга не включили в него Казанскую государственную консерваторию имени Назиба Жиганова, в прошлом году занявшую 48-е место. Дело в том, что составители не стали рассматривать филиалы, религиозные и военные вузы, консерватории, а также университеты только с постдипломными программами.

В рейтинг включены российские вузы с государственной аккредитацией и программами бакалавриата или специалитета, где в 2024-25 учебном году училось не менее 400 студентов. Список составлялся на основе данных Минобрнауки РФ, опроса работодателей и открытых источников по пяти критериям: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и фактор Forbes.

Первую пятерку рейтинга составили НИУ «Высшая школа экономики», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, МФТИ, Национальный исследовательский университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный университет.

Университет Иннополис набрал наибольшее количество очков по качеству нетворкинга (30,99) и академической среде (7,48). Качество нетворкинга отражает общий уровень знаний абитуриентов и потенциал формирования полезных связей во время учебы, а академическая среда – комплексный параметр, оценивающий образовательную экосистему, квалификацию преподавателей, интернационализацию и финансовое положение университета, уточнили в пресс-службе IT-вуза.