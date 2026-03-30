Восемь вузов Татарстана вошли в топы рейтингов Минтруда по трудоустройству выпускников

Восемь вузов Татарстана попали в топы национальных рейтингов Минтруда России по трудоустройству выпускников 2026 года. Рейтинги размещены на портале «Работа России».

Национальные рейтинги составляются по укрупненным группам специальностей. Они рассчитываются на основе сведений по уровню трудоустройства и медианной заработной плате выпускников российских университетов и колледжей за два года. Организации с малой численностью выпускников учитываются отдельно.

Таким образом, нынешние рейтинги основываются на данных о выпускниках 2023 года. Благодаря этому в них попал один вуз, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, ныне объединенный с другим высшим учебным заведением.

Казанский федеральный университет занял второе место по трудоустройству выпускников магистратуры и ординатуры в области наук о здоровье и практической медицины – 0,97 балла.

КФУ также стал четвертым по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в области теологии (1,26 балла). Он же показал пятый результат по трудоустройству в таких областях, как изобразительное и прикладные виды искусств (магистратура) – 1,02 балла, информатика и вычислительная техника (бакалавриат и специалитет) – 1,50 балла, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (бакалавриат и специалитет) – 1,33 балла, фундаментальная медицина (бакалавриат и специалитет) – 1,14 балла.

Университет Иннополис занял второе место по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в области информатики и вычислительной техники с 1,88 балла и третье – выпускников магистратуры в этой же области (1,54 балла).

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ стал третьим по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в таких областях, как аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (1,06 балла) и техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (1,23 балла).

КНИТУ-КАИ также показал четвертый результат по трудоустройству выпускников магистратуры в области авиационной и ракетно-космической техники (0,96 балла) и машиностроения (1,36 балла).

Казанский национальный исследовательский технологический университет стал четвертым по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в области техносферной безопасности и природообустройства с 1,08 балла. А Нижнекамский химико-технологический институт КНИТУ-КХТИ занял третье место по трудоустройству выпускников бакалавриата и специалитета в области промышленной экологии и биотехнологий (1,49 балла).

Казанский государственный энергетический университет стал первым по трудоустройству выпускников магистратуры в области физико-технических наук и технологий с 1,53 балла (среди организаций с большой численностью выпускников).

Первым оказался и Набережночелнинский филиал Университета управления «ТИСБИ» по трудоустройству выпускников магистратуры в области физической культуры и спорта с 1,50 балла (среди организаций с малой численностью выпускников).

Казанский государственный аграрный университет занял третье место по трудоустройству выпускников магистратуры в области сельского, лесного и рыбного хозяйства с 1,15 балла. Объединенная сейчас с ним Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана показала второй результат по трудоустройству выпускников магистратуры в области ветеринария и зоотехнии с 1,24 балла.

Содействие трудоустройству выпускников вузов соответствует целям национального проекта «Кадры». Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.