Uniper решила подать иск к «Газпрому» для возмещения убытков из-за недопоставок газа

Немецкая компания Uniper решила подать иск к российской корпорации «Газпром», обвинив ее в убытках от недопоставки газа. Текущие затраты на замену российского газа оцениваются в 11,6 млрд евро, сообщает пресс-служба компании.

«Мы требуем возмещения нашего финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с „Газпромом“ по контракту, но не были поставлены, и из-за отсутствия которых нам приходится закупать дополнительные объемы по чрезвычайно высоким рыночным ценам. Мы понесли эти расходы, но это не наша ответственность», — подчеркнул генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» подтвердила, что столкнулась с арбитражным разбирательством, но заметила, что «не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований <…> о возмещении убытков», передает РБК.

Еще в середине июля «Газпром» объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу. Руководитель Uniper счел это нарушением контрактных обязательств и не исключил судебного разбирательства с корпорацией. Наличия форс-мажора немецкая компания не признала.

Сокращение прокачки по «Северному потоку» «Газпром» объяснял проблемами с турбинами производства Siemens на компрессорной станции «Портовая». Прокачка по трубопроводу «Северный поток» начала снижаться 14 июня, полностью поставки оказались остановлены 31 августа. После взрывов 26 сентября газопровод окончательно прекратил работу.

Uniper из-за сокращения поставок газа из РФ была вынуждена просить помощи у государства. К концу сентября объем помощи из бюджета Германии достиг 29 млрд евро, а сама компания оказалась на грани национализации.