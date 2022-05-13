УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги примет в Казани питерский «Зенит»

Сегодня УНИКС проведет четвертый матч стадии 1/2 финала баскетбольной Единой лиги против питерского «Зенита».

В полуфинальной серии до трех побед впереди сине-бело-голубые со счетом 2:1. Четвертая встреча полуфинала состоится сегодня, 13 мая, в Казани в 20:00 по московскому времени.

Два первых гостевых матчах УНИКСа в Северной столице завершились обоюдными победами. В дебютном матче со счетом 74:65 победили казанцы, а во второй игре сильнее оказались хозяева – 76:67. В игре под номером «три» в Казани снова сильнее оказались петербуржцы. В абсолютно равной игре «Зенит» вырвал победу в концовке, победив со счетом 67:68.

Четвертая игра серии пройдет в столице Татарстана, а при необходимости решающая пятая встреча переедет обратно в Санкт-Петербург.

Напомним, в четвертьфинале и УНИКС, и «Зенит» уверенно разобрались со своими оппонентами, победив со счетом 3:0. Казанцы одолели саратовский «Автодор», а питерцы оказались сильнее красноярского «Енисея».

Стоит отметить, что первым финалистом Единой лиги стал московский ЦСКА, обыгравший в полуфинале со счетом 3:1 краснодарский «Локомотив».