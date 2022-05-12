ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги

Столичный ЦСКА обыграл сегодня в Краснодаре «Локомотив-Кубань» (94:84) и выиграл свою полуфинальную серию плей-офф Единой лиги со счетом 3-1.

Таким образом армейцы стали первыми финалистами плей-офф Единой лиги.

Соперник ЦСКА по финалу может определиться завтра в Казани, где сыграют местный УНИКС и питерский «Зенит». Пока счет в данной полуфинальной серии 2-1 в пользу питерцев. Если выиграет УНИКС, то решающий матч пройдет на Санкт-Петербурге 16 мая.

В серии за третье место, она стартует 19 мая, «Локомотив-Кубань» ждет проигравшего в дуэли казанцев и питерцев.