УНИКС сыграет первый матч полуфинальной серии Единой лиги против «Зенита»

Сегодня УНИКС проведет первую игру полуфинала баскетбольной Единой лиги против питерского «Зенита».

Полуфинальную серию до трех побед казанский клуб начнет в гостях. Первая встреча стадии 1/2 финала состоится сегодня, 6 мая, в Санкт-Петербурге в 20.00 по московскому времени. Вторая игра пройдет также на домашнем паркете «Зенита» 8 мая в 16:00.

Третья и, в случае необходимости, четвертая игры серии состоятся в Казани 11 и 13 мая, соответственно. Обе игры пройдут в «Баскет-Холле» и начнутся в 20.00 по московскому времени. Если для выявления победителя понадобится пятый матч, то серия вновь переедет в Северную столицу. Начало игры – 16 мая в 20.00.

Напомним, в четвертьфинале и УНИКС, и «Зенит» уверенно разобрались со своими оппонентами, победив в сериях со счетом 3:0. Казанцы оказались сильнее саратовского «Автодора», а питерцы одолели красноярский «Енисей».

Стоит отметить, что в другой полуфинальной паре сразятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила шансы казанского УНИКСа в плей-офф Единой лиги.