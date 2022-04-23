«Могли быть первыми»: УНИКС создает себе проблемы на пути в финал плей-офф Единой лиги

Четвертьфинальной игрой с «Автодором» начнет сегодня УНИКС очередной поход к трофею Единой лиги. Казанцы завершили чемпионат третьими, хотя еще месяц назад в победе команды в регулярке мало кто сомневался. Несмотря на это, УНИКС остается главным претендентом на трофей. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

По окончании заключительной игры регулярного чемпионата главный тренер УНИКСа Велимир Перасович изо всех сил пытался подбодрить присутствующих в зале Фото: © «Татар-информ»

«У нас не хватало игроков, и мы выступали с тремя новыми баскетболистами»

По окончании заключительной игры регулярного чемпионата главный тренер УНИКСа Велимир Перасович изо всех сил пытался подбодрить присутствующих в зале. Звучали и фразы про важность победы в последней игре регулярки. Но все и так понимали, что нынешний «Автодор», который покинули почти все лидеры, не чета УНИКСу. А 103:67 против саратовцев разве что смогут поднять настроение команде перед стартом плей-офф. Тем более что соперником по четвертьфиналу станет все тот же «Автодор».

Но главные слова про упущенное первое место наставник казанского клуба все же произнес, сославшись на нехватку игроков в двух ключевых матчах против «Зенита» и «Локомотива».

«Да, мы могли бы стать первыми. Но случилось так, что два ключевых поражения от «Зенита» и «Локомотива» совпали на момент обновления команды. У нас не хватало игроков, и мы выступали с тремя новыми баскетболистами. Мы уступили в этих встречах на последних минутах и потеряли первую строчку в таблице», – прокомментировал итоги регулярного чемпионата Велимир Перасович.

УНИКС пережил серьезный удар из-за отъезда легионеров, но остались Марио Хезонье, Тони Джекири, О Джею Мэйо и Марко Списсу Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

В какой-то степени главный тренер УНИКСа прав. Команда действительно в тот момент пережила серьезный удар из-за отъезда легионеров. Но связывать поражения лишь с этим не стоит: у «Зенита» на паркете было четыре иностранца, у «Локомотива» – три. В то время как у УНИКСа к оставшимся Марио Хезонье, Тони Джекири, О Джею Мэйо и Марко Списсу попутно добавились Желько Шакич и Джерон Джонсон.

Вероятно, проблема в том, что на тот момент команда подсела физически либо банально была слабее своих оппонентов. Все-таки своему потенциально сопернику по полуфиналу, «Зениту», казанцы в этом сезоне проиграли три игры из трех. О чем-то это все-таки должно говорить.

С задачей реновации состава в УНИКСе справились неплохо

Еще пару месяцев назад, когда Казань покинули сразу шесть иностранных баскетболистов, ситуация в команде казалась критичной. Но спустя время в клубе сумели собрать состав заново: Марко Списсу и Лоренцо Браун вернулись в столицу Татарстана, хорошо адаптированные к российским реалиям Шакич и Джонсон променяли бедствующий от потерь «Автодор» на надежный УНИКС, а экс-игрок сербского «Партизана» американец Уильям Мосли и вовсе прибыл в Казань извне – в нынешнее время ситуация и вовсе уникальная.

Желько Шакич (на фото) и Джерон Джонсон променяли бедствующий от потерь «Автодор» на надежный УНИКС Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

Имеющийся набор легионеров Перасовича, конечно, будет чуть слабее того, с которым он начинал сезон. Но было бы опрометчиво ждать от клуба усиления в момент, когда главной задачей является не стать слабее. Надо сказать, что в УНИКСе с задачей реновации состава на трансферном рынке справились неплохо. Из ощутимых потерь стоит выделить разве что потери Джона Брауна и Айзея Кэнана. Но не стоит забывать, что урон понес не только УНИКС, но и остальные клубы Единой лиги.

Самым пострадавшим стал соперник казанцев по четвертьфиналу – «Автодор»

Если же говорить о командах, которым не повезло больше всего, то одним из самых пострадавших может считаться соперник УНИКСа по четвертьфиналу, саратовский «Автодор». До февраля команда Эмиля Райковича, сделавшая ставку на легионеров, наряду с казанцами лидировала в регулярном чемпионате Единой лиги и грозила стать главным открытием этого сезона. Но после известных событий сначала команду покинули все иностранные игроки, а чуть позже и главный тренер. К слову, новички УНИКСа Шакич и Джонсон прибыли в Казань прямиком из Саратова.

Саратовский «Автодор» лидировал в регулярном чемпионате Единой лиги, но его покинули все иностранные игроки, а чуть позже и главный тренер Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

В отличие от топов после отъезда легионеров саратовский клуб искать усиления за рубежом не стал, остановившись на внутреннем рынке. По понятным причинам россияне качественно заменить иностранцев в клубе не смогли, и «Автодор» поплыл. Причем поплыл так, что упустил даже спасительные четвертую и пятую строчки, которые потенциально еще давали шансы на выход в полуфинал. В итоге 6 поражений в 8 матчах привели саратовцев к шестому месту и выходу в четвертьфинале на УНИКС. Учитывая, что в последней игре регулярки в Казани саратовская команда проиграла с разрывом в «-36», о каких-либо перспективах «Автодора» в плей-офф говорить, наверное, уже не стоит.

ЦСКА был бы для УНИКСа более простым соперником по полуфиналу, нежели «Зенит»

Если не произойдет никаких сюрпризов, то в полуфинале УНИКС встретится с «Зенитом», который в 1/4 сыграет с «Енисеем». И вот тут самое время вспомнить злополучное поражение в Краснодаре, из-за которого казанцы не только лишились выхода в полуфинале на победителя пары «Локомотив» – «Парма», но и потеряли преимущество своей площадки. «Зенит» – крайне неудобный соперник для УНИКСа. В этом сезоне все очные встречи остались за питерцами, а суммарно казанцы не побеждали сине-бело-голубых уже больше года. В этом плане даже ЦСКА был бы для подопечных Перасовича, наверное, более простым соперником по полуфиналу, чем «Зенит». Но с ЦСКА казанцы встретятся теперь разве что в финале.

Первые две игры с «Автодором» пройдут 23 и 25 апреля в Казани, далее серия переедет в Саратов, где УНИКС в этом сезоне еще не побеждал Фото: официальный сайт БК «УНИКС» unics.ru

Что касается армейцев, то по ходу всего сезона команду Димитриса Итудиса лихорадило так, что главными фаворитами за золотые медали многие называли именно УНИКС и «Зенит». Но серия из девяти побед подряд в концовке сезона и осечки казанцев привели к первому месту в регулярке именно ЦСКА. Кстати, победная поступь армейцев началась как раз после двух поражений кряду от «Зенита» и УНИКСа. Так что теперь спрогнозировать чемпиона стало сложнее вдвойне. Непонятно, в какой форме могут подойти к финалу измученные очным противостоянием команды из Казани и Санкт-Петербурга.

Но сильно забегать вперед все же не будем – до ЦСКА и «Зенита» подопечным Перасовича еще стоит дойти. А для начала в четвертьфинальной серии до трех побед предстоит обыграть саратовский «Автодор». Первые две игры пройдут 23 и 25 апреля в Казани. Далее серия переедет в Саратов, где УНИКС в этом сезоне еще не побеждал.