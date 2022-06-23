УНИКС продлил контракт с защитником Жбановым

Казанский УНИКС и защитник сборной России Георгий Жбанов достигли соглашения о продолжении сотрудничества в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Единой Лиги 32-летний баскетболист сыграл за казанскую команду 22 матча, в среднем набирая по 2.8 очка, 1.2 передачи и 0.8 подбора за 10:31 минуты на площадке. Прошлым летом Жбанов перешел в УНИКС из «Нижнего Новгорода».

Напомним, в это межсезонье клуб продлил контракты с защитником Вячеславом Зайцевым, а также форвардом Андреем Воронцевичем.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.