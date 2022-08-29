УНИКС подписал контракт с защитником Ткаченко: он стал 11-м новичком казанцев этим летом

Защитник Максим Ткаченко стал игроком УНИКСа. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

30-летний разыгрывающий ранее выступал в Единой лиге ВТБ за краснодарский «Локомотив-Кубань», питерский «Спартак», волгоградский «Красный Октябрь» и подмосковные «Химки». В составе химчан Ткаченко стал завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18.

Минувший сезон Ткаченко провел в «Новосибирске» в Суперлиге-1. В 38 матчах чемпионата он набирал в среднем 12,3 очка, 4,6 передачи и 3,4 подбора за 27 минут на площадке.

Стоит отметить, что Ткаченко стал уже 11-м новичком казанского клуба после Станислава Ильницкого, Михаила Кулагина, Александра Разумова, Александра Забелина, Дэрила Мэйкона, Джалена Рейнольдса, Винса Хантера, Луи Лабери, Ненада Димитриевича и Энтони Брауна.

Ранее главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил подписание контракта с американцем Брауном.