Главный тренер УНИКСа Перасович оценил подписание контракта с американцем Брауном

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта с 29-летним американским лёгким форвардом Энтони Брауном. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Энтони Браун – отличный снайпер, обладающий большим опытом выступления в Европе. Рассчитываем, что ему удастся ярко проявить себя в новом сезоне в составе нашей команды».

Напомним, соглашение американца с УНИКСом заключено до конца сезона-2022/2023.

Минувший сезон новичок УНИКСа начинал в Турции в составе «Бурсаспора». В чемпионате страны Браун в среднем набирал 8,8 очка (при 40% реализации дальних бросков), делал 4,8 подбора и отдавал 2,4 передачи за 24,1 минуты на паркете.



Напомним, что в прошлом сезоне за УНИКС выступали американцы Джон Браун и Лоренцо Браун, таким образом, Энтони стал третьим Брауном в рядах казанского клуба за год.