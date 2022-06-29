УНИКС подписал контракт с двукратным чемпионом Евролиги

УНИКС подписал контракт с защитником сборной России Михаилом Кулагиным. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне баскетболист выступал в составе «Нижнего Новгорода». В 20 играх чемпионата Единой Лиги Кулагин набирал в среднем 9.3 очка, добавляя к ним 2.7 подбора, 2.1 передачи за 24 с половиной минуты на площадке.

27-летний защитник является двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019), а также четырехкратным чемпионом Единой лиги (2016, 2017, 2018, 2019) в составе московского ЦСКА.

Стоит отметить, что в 2018 и 2021 году новичок казанского клуба принимал участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги в составе команды «Звезды России».

Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с форвардом «Локомотива» Станиславом Ильницким.