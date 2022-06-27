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Спорт
27 июня 2022  16:45
Дамир Садриев

УНИКС объявил о подписании контракта с форвардом «Локомотива» Ильницким

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УНИКС подписал контракт с форвардом «Локомотива-Кубань» Станиславом Ильницким. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стоит отметить, что последние пять лет баскетболист провел в составе краснодарской команды. В минувшем сезоне Ильницкий принял участие в 29 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,4 очка за игру, совершал 4,6 подборов, а также отдавал 1,1 передачу, проводя 23 минуты на площадке. 

28-летний форвард является обладателем Еврокубка (2015), двукратным серебряным призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок».

Ранее УНИКС объявил о расставании с Лоренцо Брауном и Тони Джекири.

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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