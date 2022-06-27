УНИКС объявил о подписании контракта с форвардом «Локомотива» Ильницким

УНИКС подписал контракт с форвардом «Локомотива-Кубань» Станиславом Ильницким. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стоит отметить, что последние пять лет баскетболист провел в составе краснодарской команды. В минувшем сезоне Ильницкий принял участие в 29 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,4 очка за игру, совершал 4,6 подборов, а также отдавал 1,1 передачу, проводя 23 минуты на площадке.

28-летний форвард является обладателем Еврокубка (2015), двукратным серебряным призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок».

Ранее УНИКС объявил о расставании с Лоренцо Брауном и Тони Джекири.