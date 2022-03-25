УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джароном Джонсоном

УНИКС подписал соглашение о переходе американского форварда Джарона Джансона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба. Контракт с 29-летним баскетболистом подписан до конца сезона 2021/22.

Последней командой американца являлся «Автодор». В составе саратовского клуба в нынешнем сезоне Единой лиги Джарон Джонсон провел 14 игр, набирая в среднем 15.3 очка, 3.2 подбора, 3.1 передачи за 25.1 минуты игрового времени.

Стоит отметить, что Джонсон станет шестым легионером УНИКСа наряду с Марио Хезоньей, Тони Джекири, О Джеем Мэйо, Марко Списсу и Желько Шакичем, а также вторым баскетболистом, перешедшим по ходу сезона из «Автодора».

Напомним, ранее УНИКС объявил о подписании форварда сборной Хорватии и саратовского «Автодора» Желько Шакича.