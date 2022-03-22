УНИКС объявил о подписании форварда сборной Хорватии

УНИКС подписал соглашение о переходе баскетболиста сборной Хорватии Желько Шакича. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба. Контракт с 33-летним баскетболистом подписан до конца сезона 2021/22.

Последней командой хорвата являлся «Автодор». В составе саратовского клуба в нынешнем сезоне Единой Лиги Шакич провел 14 игр, набирая в среднем 8.6 очка, 4.8 подбора, 2.2 передачи, 0.6 перехвата за 26.14 минуты игрового времени.

Стоит отметить, что Шакич станет пятым легионером УНИКСа наряду с Марио Хезоньей, Тони Джекири, О Джеем Мэйо и Марко Списсу.

Напомним, ранее лидер регулярного чемпионата Единой Лиги казанский УНИКС на домашнем паркете уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга.