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Спорт
22 марта 2022  10:12
Дамир Садриев

УНИКС объявил о подписании форварда сборной Хорватии

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УНИКС подписал соглашение о переходе баскетболиста сборной Хорватии Желько Шакича. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба. Контракт с 33-летним баскетболистом подписан до конца сезона 2021/22.

Последней командой хорвата являлся «Автодор». В составе саратовского клуба в нынешнем сезоне Единой Лиги Шакич провел 14 игр, набирая в среднем 8.6 очка, 4.8 подбора, 2.2 передачи, 0.6 перехвата за 26.14 минуты игрового времени.

Стоит отметить, что Шакич станет пятым легионером УНИКСа наряду с Марио Хезоньей, Тони Джекири, О Джеем Мэйо и Марко Списсу.

Напомним, ранее лидер регулярного чемпионата Единой Лиги казанский УНИКС на домашнем паркете уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга.

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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