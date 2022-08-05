УНИКС опубликовал план предсезонной подготовки к старту Единой лиги

Казанский УНИКС опубликовал план предсезонной подготовки в своих социальных сетях. Согласно плану, подопечных Велимира Перасовича ожидает шесть товарищеских матчей, а также один предсезонный турнир.

Начнется подготовка матчами с «Зенитом», они пройдут 1 и 3 сентября, затем казанцы сыграют две игры против «Пармы» 5 и 6 сентября. Продолжится подготовка к сезону предсезонным турниром в Нижнем Новгороде, а завершится спаренными играми против «Самары», которые состоятся 16 и 17 сентября.

Стоит отметить, что 22 сентября стартует первый официальный турнир сезона – Суперкубок Единой Лиги ВТБ. Соревнования пройдут в Москве в формате «Финала Восьми» и продлятся до 25 сентября, а на следующий сезон команда вернется в Казань, где приступит к финальному этапу подготовки.

Ранее казанский клуб объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023. Помогать главному тренеру Велимиру Перасовичу в новом сезоне будут пять специалистов: Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев и Юре Дракслар.