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Спорт
5 августа 2022  20:14

УНИКС объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023

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УНИКС сформировал тренерский штаб на новый сезон Единой лиги. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Помогать главному тренеру Велимиру Перасовичу будут четыре специалиста: Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев. Тренером по общефизической подготовке команды стал Юре Дракслар.

Кроме того, пресс-служба клуба объявила о том, что УНИКС покидает греческий физиотерапевт Рикардос Кампосос. 

Напомним, в это межсезонье казанцы пополнились пятью легионерами. Состав команды пополнили Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Джален Рейнольдс (все – США), Луи Лабери (Франция), Ненад Димитриевич (Северная Македония).

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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