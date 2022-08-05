УНИКС объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023
УНИКС сформировал тренерский штаб на новый сезон Единой лиги. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Помогать главному тренеру Велимиру Перасовичу будут четыре специалиста: Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев. Тренером по общефизической подготовке команды стал Юре Дракслар.
Кроме того, пресс-служба клуба объявила о том, что УНИКС покидает греческий физиотерапевт Рикардос Кампосос.
Напомним, в это межсезонье казанцы пополнились пятью легионерами. Состав команды пополнили Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Джален Рейнольдс (все – США), Луи Лабери (Франция), Ненад Димитриевич (Северная Македония).