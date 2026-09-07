УНИКС оперативно заменил травмированного Дельгадо на звезду NCAA

Фото: скриншот из видео трансляции

УНИКС расторг контракт с Анхелем Дельгадо. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Причиной стала травма, которую 31-летний центровой получил в расположении сборной Доминиканской Республики.

Однако казанский клуб не стал затягивать с поиском замены. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», УНИКС оперативно нашел равноценную опцию в лице Дэвида Маккормака.

В прошлом сезоне американец играл за «Баварию» (7,6 очка, 3,9 подбора), а ранее выступал за «Альбу», «Милан», «Галатасарай», «Дарушафаку» и «Бешикташ».

У него есть титул чемпиона NCAA (2022) и Суперкубок Италии.